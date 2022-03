Football – La presse anglaise entre respect et indifférence envers la Suisse

Fouler la pelouse de Wembley est une fête, un honneur, pour n’importe quelle sélection. Pour la Suisse, c’était l’occasion de prendre un peu de hauteur, de penser le temps long et le chemin parcouru. L’occasion aussi d’observer une éventuelle évolution de son statut dans le regard de l’autre. Parce qu’elle a inventé ce jeu et y abrite le meilleur championnat du monde, la presse anglaise a tendance à ne pas trop s’attarder sur l’adversaire. La revue de presse de ce lendemain de défaite frustrante (1-2) n’y change rien. Au Royaume, ce match amical de mars ne fait pas les gros titres. Il est prétexte à célébrer Harry Kane, lequel a égalé le record de Bobby Charlton (49 buts) ou saluer la belle performance de Connor Gallagher. Mais en cherchant bien, on trouve quand même quelques lignes sur l’équipe de Suisse.