Euro 2020 - La presse danoise est scandalisée après l’élimination

L’élimination du Danemark contre l’Angleterre, mercredi soir en quart de finale de l’Euro (1-2 après prolongations), a suscité une vague d’indignation au pays des Vikings. Y avait-il penalty ou pas sur Raheem Sterling, ce qui a permis à Harry Kane d’inscrire (en deux temps) le but décisif? L’arbitre aurait-il dû interrompre le jeu puisqu’il y avait deux ballons sur le terrain au moment de l’accélération de Sterling? Autant de questions qui provoquent la colère des Danois et de leurs médias.

Les tabloïds Ekstra Bladet et BT se sont attardés sur l’action du penalty, non valable selon eux. Pour BT, «le Danemark a été abusé». La presse reprend les propos du sélectionneur Kasper Hjulmand, estimant que l’action à l’origine du penalty aurait dû être arrêtée en raison de la présence d’un deuxième ballon sur le terrain. La chaine TV2 a fait intervenir trois arbitres pour discuter de cette décision. Et les raisons de leur mécontentement sont multiples. La chaine DR a ainsi diffusé une vidéo montrant Kasper Schmeichel visé par un laser dans le visage avant le penalty de Harry Kane.