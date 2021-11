Football – «Un scandale!»: la presse allemande ne se remet pas du Ballon d’Or de Messi

L’ancienne star du Rekordmeister, Lothar Matthaüs, n’a pas plus mâché ses mots. «Je ne comprends plus le monde. Personne ne méritait plus la récompense que Robert.» Un point de vue largement partagé au pays où le Polonais aligne les pions depuis 2010. Tandis que Kicker, de son côté, a préféré la jouer bon perdant. «Dans notre société, c’est presque devenu un sport peu glorieux de toujours se plaindre, d’envier. Mais chaque vainqueur, y compris et surtout Messi, mérite le respect.»