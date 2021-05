Football : La presse française confirme le retour en bleu de Benzema

Selon «L'Équipe», l'attaquant du Real Madrid effectuera son grand retour en équipe de France, à l'occasion de l'Euro.

C'est la grosse surprise de la liste de 26 joueurs pour l'Euro que Didier Deschamps dévoilera ce mardi soir, vers 20h20, sur TF1 et M6! Selon L'Équipe, Karim Benzema effectuera bel et bien son retour avec l'équipe de France. L'attaquant du Real Madrid n'a plus revêtu la tunique bleue depuis octobre 2015, et un doublé face à l'Arménie, lors de sa 81e et dernière sélection chez les Bleus (27 buts). Il a depuis été impliqué dans l’affaire de chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena, dont le procès aura lieu du 20 au 22 octobre prochains.