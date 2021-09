Football : La presse française pas tendre avec le PSG

«Les Galactiques ont fait pschitt», titre jeudi «Le Parisien», qui parle du match «moyen» du PSG. «L’Équipe» le qualifie plutôt de «fantomatique».

Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, titulaires ensemble pour la première fois, ont livré une copie bien éloignée de leur talent.

Le PSG a perdu deux points avant d’affronter dans le groupe A Manchester City et le RB Leipzig, deux formations qui l’ont battu la saison dernière.

Mi-août, le technicien argentin avait détaillé son projet: «nous avons le talent, mais il faut aussi avoir un groupe, et pas seulement pour les photos sur les réseaux sociaux.»

La presse française a souligné jeudi les défaillances de son équipe: une animation offensive en rodage, un milieu de terrain asphyxié et une défense trop exposée.

«Le problème n’est pas le jeu défensif des attaquants, il faut être plus solide dans toutes les zones», a assuré Pochettino, pour évacuer les critiques visant l’investissement de sa «MNM».

Un duo plutôt qu’un trio

Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, titulaires ensemble pour la première fois, ont livré une copie bien éloignée de leur talent.

En Belgique, le trio a plutôt été un duo: la «Pulga» et «Ney» ont surtout essayé de combiner entre eux, selon les statistiques de l’UEFA.

L’Argentin a été celui auquel le Brésilien a adressé le plus de passes (16) et vice versa (14). Dans le même temps, le Français (toutefois sorti sur blessure en tout début de deuxième période) n’a reçu que deux ballons de Messi, et trois de Neymar.