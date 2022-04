Présidentielle : La presse française titre sur le «duel» entre Macron et Le Pen

La presse française titre lundi sur «le nouveau duel» ou «l’affrontement» attendu au deuxième tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Comme en 2017, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se retrouvent face à face au second tour.

Plusieurs journaux quotidiens nationaux et régionaux annoncent sobrement en Une le mano a mano, illustré de l’effigie des deux finalistes: c’est «L’affrontement» (Nord éclair), «La confrontation» (La Croix) de deux candidats, «De nouveau face à face», titre Sud Ouest, «Le duel» (Les Echos, L’Est Républicain) ou «nouveau duel» (Le Figaro), voire «Le duel des valeurs» (Midi Libre).

«Même affiche, autre duel», nuance toutefois La Voix du Nord en Une, ou «On prend les mêmes...», grince Corse Matin, les éditorialistes reflétant le désarroi de la population. «La disruption et le social-populisme se retrouvent face à face à l’issue d’un premier tour (presque) couru d’avance et d’une campagne atone, voire aphone. Comme si rien ne s’était passé pendant le quinquennat marqué par les événements les plus inquiétants que le pays ait connu depuis des décennies», s’alarme ainsi Sophie Leclanché, dans La Montagne.