Interview choc : La presse hésite sur le sens des propos de la reine

Alors que l’entretien de Meghan et Harry a fait couler beaucoup d’encre, Elizabeth II a réagi mardi soir. Les médias tergiversent sur l’interprétation à faire.

Plus de 36 heures après l’entretien du couple princier avec Oprah Winfrey, la reine a réagi mardi soir, via un court communiqué du palais de Buckingham. «Attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan», la reine a affirmé prendre «très au sérieux» les accusations de racisme lancées par Meghan, une Américaine métisse, et Harry. Sa Majesté s’est engagée à les traiter «en privé» tout en soulignant que les «souvenirs peuvent varier».