Revue de presse – La presse inquiète après le refus de l’aide aux médias

Presse alémanique contrastée

Il est certain que le Parlement a surchargé le paquet sur certains points, relèvent le Tages-Anzeiger et le Bund. Mais ce vote traduit aussi un mécontentement plus profond à l'égard des médias, selon eux. Et il faut que la Suisse empoigne ce sujet, non pas pour satisfaire la vanité d'une branche, mais pour des raisons de politique nationale et de démocratie directe. «Si de plus en plus de personnes construisent leur vision du monde sur des plates-formes dites alternatives, cela n'augure rien de bon pour la culture du débat en Suisse», soulignent-ils. «Un dialogue sur la manière dont nous voulons nous informer à l'avenir en tant que société et sur le prix que nous sommes prêts à payer pour cela est nécessaire».