États-Unis : La presse internationale salue la victoire de Joe Biden

Les journaux du monde entier ont accueilli avec soulagement la victoire de Joe Biden, tout en décrivant la tâche écrasante qui attend le démocrate.

Une charge lourde

«Au cours de ses presque cinq décennies de vie publique, peu de gens pensaient que Joe Biden pouvait y arriver. Ses trois tentatives de conquérir la Maison-Blanche ont été largement jugées peu crédibles», souligne la chaîne de télévision publique australienne ABC. «Mais Joe Biden a toujours semblé avoir foi en lui-même. Et maintenant il est le nouveau président des États-Unis», conclut ABC.

La tâche qui attend le ticket démocrate s’annonce néanmoins écrasante, note l’hebdomadaire allemand «Die Zeit» dans un éditorial. «Joe Biden va devoir trouver rapidement des réponses aux menaces qui planent sur l’économie et au danger aigu de la pandémie. Qu’il puisse, à lui seul, réconcilier le pays est improbable. Que Donald Trump accepte la défaite est impensable. On n’a pas encore fini de trembler pour la démocratie», prévient-il.

Le plus grand quotidien suédois «Dagens Nyheter» (libéral) estime lui aussi que la victoire de Joe Biden est «douce-amère». Joe «Biden va avoir du mal à guérir l’Amérique» et sa promesse de ramener le pays à la normalité s’annonce comme une «mission impossible».

Reste que le candidat a réussi à reconquérir les électeurs populaires de la «ceinture de la rouille» dans le Nord-Est américain, qui avaient auparavant voté pour Donald Trump, et a aidé le parti démocrate à en conquérir de nouveaux dans le sud-ouest, ce qui «pourrait modifier la géographie électorale des États-Unis dans un avenir prévisible», souligne-t-il encore.

Plafond de verre

Le journal conservateur «Svenska Dagbladet» relève également que «l’élection est terminée mais [que] le conflit perdure». «La moitié du pays, du moins la moitié de ceux qui ont voté, pourrait avoir un sentiment durable que quelque chose ne va pas après des mois de batailles et d’appels à remettre en cause l’élection; que le système électoral est truqué et qu’on ne peut pas s’y fier; que ça ne sert à rien de voter; que la démocratie américaine ne marche pas de toute façon; que la seule personne en qui ils peuvent avoir confiance est le type qui dit qu’on lui a volé l’élection».