Le sauteur en hauteur Gianmarco Tamberi et le sprinter Lamont Marcell Jacobs, deux Italiens en or.

La presse italienne a salué lundi ses «Dieux de l’Olympe» après une double victoire en athlétisme qui a catapulté le sprinter Lamont Marcell Jacobs et le sauteur en hauteur Gianmarco Tamberi sur la plus haute marche du podium. «Personne plus rapide, jamais aussi haut», titrait lundi le quotidien Il Messaggero, sous les visages rayonnants de Jacobs et Tamberi, médaillés olympiques d’or dimanche respectivement sur 100 mètres et en saut en hauteur.