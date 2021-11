Football - La presse portugaise dégomme sa sélection

Fernando Santos et Cristiano Ronaldo sont tombés de haut dimanche soir.

«Il faut assumer nos responsabilités et surtout moi en tant que sélectionneur, a concédé Fernando Santos, que «Record» renomme «l’ingénieur effrayé» en référence à sa première carrière professionnelle. La Serbie est parvenue à être meilleure à de nombreux moments de la rencontre. Nous avons trop baissé nos lignes, nous avons eu des difficultés offensivement et à chaque fois que nous jouons contre des équipes qui évoluent avec une défense à trois c’est difficile.»

«Ils avaient tout pour eux et ont tout gâché. Les barrages sont une punition plus que méritée.»

«À Bola», dans son édition, se projette déjà sur les barrages, dont le tirage au sort aura lieu le 26 novembre à Zurich (Suisse). «Ils avaient tout pour eux et ont tout gâché. Les barrages sont une punition plus que méritée.» Les Lusitaniens, champions d’Europe en 2016, terminent ainsi deuxièmes de leur poule avec 17 points, à trois longueurs de leur bourreau serbe. Ils devront s’infliger le périlleux exercice des barrages comme sur la route du Mondial 2010 et du Mondial 2014.