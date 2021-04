Royaume-Uni : La presse rend hommage à l'«indomptable» prince Philip

La très partisane presse britannique a retrouvé son unité pour rendre hommage samedi au prince Philip, décédé vendredi après plus de 70 ans passés aux côtés de son épouse, la reine Elizabeth II.

En Écosse, «The Press and Journal» a salué celui qui était aussi duc d’Edimbourg, avec une vieille photo du couple royal et de ses enfants portant des kilts.

Les tabloïds «Daily Mirror» et «Daily Mail», qui affichent normalement des positions politiques diamétralement opposées, ont publié des unes presque identiques avec une photo du couple et le titre «Adieu mon bien-aimé» pour le Mirror» et «Au revoir mon bien-aimé» pour le «Mail». Ce dernier journal relève également l’unité retrouvée de la famille royale, avec le prince Harry prêt à rentrer «à a maison», selon le journal, depuis son exil américain et sa récente prise de distance avec les siens.