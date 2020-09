Revue de presse : La presse romande évoque une vraie gifle pour l’UDC

La presse romande est sur la même longueur d’onde, après le «non» massif des Suisses à l’initiative de l’UDC dite de limitation dimanche.

Victoire d’une femme

Pour «Le Temps», le non à plus de 61% est «un plébiscite pour la libre circulation des personnes» et une confirmation que «la voie bilatérale est la bonne stratégie» avec l’Union européenne (UE). Si ce succès est dû à une «campagne exemplaire» avec une «alliance forte» entre patrons et syndicats, il est «aussi celui d’une femme: Karin Keller-Sutter», la ministre de la Justice qui s’est engagée «sans compter dans cette votation avec un discours clair et positif […] Avec cette victoire, la Saint-Galloise prend une nouvelle dimension au sein du gouvernement».