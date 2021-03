Royaume-Uni : La presse se régale des confidences de Meghan et Harry

Au lendemain de l’interview-choc du duc et de la duchesse de Sussex, les médias britanniques font lundi, leurs choux gras des accusations du couple.

Pour les médias britanniques, la guerre est déclarée entre le duc et la duchesse de Sussex et le reste de la famille royale, après l’interview-confession de Meghan Markle et du prince Harry, dimanche soir, à la télévision américaine.