Biélorussie La pression augmente contre Loukachenko

Depuis l’élection contestée du 9 août, la pression ne cesse de monter sur le président Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994 au Bélarus.

Belarus opposition calls for nationwide strike

Sergueï Tikhanovski, mari de l’égérie de l’opposition Svetlana Tikhanovskaïa, est détenu depuis le 29 mai. Il est accusé notamment de «troubles à l’ordre public» et encourt plusieurs années de prison.

Vidéo-blogueur en vue, il avait fait acte de candidature à la présidentielle et mené campagne contre le chef de l’Etat Alexandre Loukachenko, avant d’être remplacé au pied levé par son épouse après son arrestation.

Près de 200 personnes se sont réunies mardi matin devant le centre de détention n°1 de Minsk, la capitale, où Sergueï Tikhanovski a été placé en détention provisoire, pour lui souhaiter un bon anniversaire, le jour de ses 42 ans, et exiger sa libération. Munis de bouquets de fleurs et de ballons aux couleurs de l’opposition, les manifestants ont chanté «joyeux anniversaire» et applaudi, selon des journalistes de l’AFP.