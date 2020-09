Genève : La pression des ONG se resserre sur la Chine

Plus de 300 ONG de près de 70 pays, dont certaines sont suisses, demandent un mécanisme international indépendant sur les violations des droits de l’homme au Tibet, au Xinjiang et à Hong Kong.

Dans une lettre ouverte au secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, à la Haute commissaire aux droits de l’homme Michelle Bachelet et aux Etats membres, elles réclament une action urgente. Elles sont également «consternées» par les efforts de Pékin pour détourner le Conseil des droits de l’homme, qui se réunit à nouveau dès lundi prochain à Genève, de son mandat d’investigations sur les violations de ces droits et de cibler les ONG et les défenseurs des droits de l’homme.