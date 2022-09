insomnies et dépression: La pression esthétique a eu raison de la santé mentale de Zac Efron

«Ce look, je ne sais pas s’il est vraiment atteignable», admet Zac Efron, se comparant ainsi à «une image de synthèse». Dans une interview donnée au magazine «Men’s Health», il parle de sa transformation physique pour son rôle dans «Baywatch: Alerte à Malibu», en 2017, et des effets qu’elle a eu sur sa santé mentale.

Entraînements intensifs et médicaments

Pour se muscler , l’acteur âgé de 34 ans, a suivi un programme intensif avec des entraînements dès 4 heures du matin. Il a aussi dû prendre des médicaments afin de réduire la quantité de lipide pour obtenir un corps parfait: «Il fallait des diurétiques puissants pour y arriver. Donc je ne veux plus faire ça», explique-t-il. «Quelque chose dans cette expérience m’a épuisé. J’ai eu beaucoup de mal à me recentrer.» Il lui a fallu près de six mois après le tournage pour se sentir à nouveau mieux. «J’avais commencé à développer des insomnies et je suis tombé dans une dépression assez grave, pendant un long moment.»

«Je ne veux plus de ce physique extrême»

Depuis, Zac Efron préfère les étirements et le yoga à ses exercices de musculation. Ce changement de routine, l’Américain le trouve plus sain et durable: «Je ne veux plus de ce physique extrême et trop parfait. Je préfère de loin avoir un surplus de 2 à 3% de graisse». Cette expérience lui permet de ne plus se soucier de ce que l’on peut dire de lui sur les réseaux sociaux: «Si j’accordais autant d’importance à ce que les autres pensent de moi, je ne serais certainement pas capable de faire ce travail.»