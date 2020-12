Lucien Favre n’est plus l’entraîneur du Borussia Dortmund . Le Vaudois a été remercié avec effet immédiat dimanche, au lendemain de la déroute face à Stuttgart (1-5). Le plus cinglant revers concédé à domicile par le BVB depuis 11 ans aura été celui de trop pour «Lulu». «Je regrette que nos chemins se séparent, a-t-il concédé au Bild, qui a été le premier à annoncer son licenciement. Nous avons connu deux très belles saisons et je suis convaincu que la troisième l’aurait aussi été.»