États-Unis

La pression monte sur Joe Biden, toujours en quête d’une vice-présidente

À près de trois mois de l’élection du 3 novembre, le candidat démocrate n’a pas encore choisi sa colistière, qui pourrait bien être une femme de couleur.

À 77 ans, l’ancien «VP» de Barack Obama sait qu’il serait le plus vieux président jamais élu et que les spéculations sur sa santé, mentale ou physique, vont bon train. Si sa forme venait à décliner, il a assuré qu’il ne se représenterait pas en 2024. Surtout, en cas de décès, la vice-présidente dirigerait le pays jusqu’à la prochaine élection.

Le nom de la sénatrice progressiste, blanche, Elizabeth Warren a également été avancé, pour plaire à l’aile gauche du parti, mais son âge (71 ans) pourrait être un frein à sa candidature. «Joe» pourrait également se tourner vers la sénatrice d’origine asiatique Tammy Duckworth, ancienne militaire qui a perdu ses jambes en Irak et pourrait séduire un électorat plus modéré.

La convention démocrate, virtuelle pour cause de pandémie et probablement sans photo commune entre Joe Biden et sa colistière, est prévue du 17 au 20 août, et le nom de cette dernière attendu début août.