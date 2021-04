Dans de nombreux cantons, le taux de vaccination n’est pas encore assez élevé, même chez les patients à haut risque, pour obtenir une immunité de groupe. Reuters

Dès que tous les Suisses auront eu l’occasion de se faire vacciner, les mesures sanitaires pourront enfin être réduites au minimum. Si les personnes âgées et les personnes à risque ont été vaccinées en premier, nombre d’entre elles n’ont pas souhaité recevoir le fluide. Et à l’avenir, il faudra également compter sur les autres groupes de population pour atteindre l’immunité collective tant espérée.

Le canton de Berne estime par exemple que 50% des personnes interrogées sont prêtes à se faire vacciner, alors que l’immunité requiert une vaccination de 80% ou 90% de la population en prenant en compte les différents variants du Covid-19.

Dans le canton de Zoug aussi, l’immunité de groupe est encore loin d’être acquise. La volonté de se faire vacciner y est d’environ 58%. Au niveau national, la volonté de se faire vacciner a augmenté dans tous les groupes d’âge, mais une personne sur cinq rejette toujours la vaccination, selon la dernière enquête de l’institut de sondage Sotomo.

Campagne de communication nécessaire

«Nous pourrions donc nous retrouver soudainement dans une situation où il y aurait plus de vaccins que de personnes prêtes à se faire vacciner», déclare Martin Bäumle, conseiller national des Verts Libéraux. «Si le vaccin d’AstraZeneca est approuvé rapidement, nous aurions rapidement beaucoup de vaccins disponibles. Il serait alors impératif de mener une nouvelle offensive de publicité et d’information pour accroître la volonté de vaccination.»

Le politicien souhaiterait voir une large campagne de communication impliquant des personnalités suisses telles que des sportifs ou des acteurs: «Si, par exemple, Roger Federer se faisait vacciner publiquement ou déclarait son soutien à la vaccination, cela aurait certainement un effet positif».

«Pas compatible avec les valeurs de la Suisse»

Martin Bäumle anticipe également une pression sur les personnes non-vaccinées qui se fera de plus en plus grande dès que tous les groupes à risques auront eu droit à leurs deux doses: «Si, par exemple, les bars et les clubs sont à nouveau ouverts et que les personnes non vaccinées doivent présenter un test négatif pour y entrer, cela sera probablement assez gênant pour beaucoup. Alors ils pourraient se faire vacciner quand même. Cependant, il ne devrait pas y avoir d’obligation directe de vaccination, cela ne serait pas compatible avec les valeurs de la Suisse.»

Retrouver sa liberté «aussi vite que possible»

«La pression sur les personnes qui refusent de se faire vacciner va certainement augmenter», estime également Manfred Kopf, professeur d’immunologie à l’ETH et membre de la Task force de la Confédération. Cependant, il considère que la vaccination obligatoire n’est pas le bon remède tant que la volonté de vacciner est relativement élevée.

Mais la pression en faveur de la vaccination viendra probablement en fin de compte de l’économie: «Les entreprises veulent s’ouvrir et les gens veulent retrouver leurs libertés le plus rapidement possible, ce qui est rendu possible grâce à la vaccination.»

Le professeur estime toutefois que l’objectif de l’immunité collective n’est pas encore perdu: «Nous devrions renoncer à fixer un nombre rigide à partir duquel l’immunité collective se produit. Peu importe que 80 ou 50% soient vaccinés: l’effet sera d’autant plus important que le nombre de personnes vaccinées sera élevé. En Angleterre et en Israël également, on a déjà constaté une réduction significative des nouvelles infections avec un taux de vaccination d’environ 50%».

Mesures d’incitation

L’infectiologue Christian Garzoni n’est pas surpris que la volonté de se faire vacciner soit actuellement faible chez les personnes à risque. «Je constate souvent lors des visites, notamment avec les personnes âgées, que les gens ne sont pas suffisamment ou mal informés sur la vaccination et ne veulent donc pas se faire vacciner.» Il est donc important de fournir une large information sur les dangers de la maladie et les avantages de la vaccination.

Mais il ne croit pas que la volonté de se faire vacciner sera significativement plus élevée chez les jeunes que chez les personnes âgées qui ont déjà été vaccinées: «Moins on est touché par la maladie, moins on a intérêt à se faire vacciner.»