Inflation en Suisse: La pression sur les prix se relâche enfin un peu

Après avoir connu des hausses importantes depuis ce printemps, les prix des carburants étaient plus avantageux en septembre: le diesel était 2,2% moins cher qu’en août et l’essence a baissé de 6,1%. 20min/Matthias Spicher

Le coût de la vie en Suisse a fortement augmenté cette année. Les prix des produits alimentaires tels que le café, le pain, les croissants, les yaourts, le beurre, les barres chocolatées et la bière ont augmenté, tout comme les meubles, les vols, l’abonnement Netflix, l’essence et le mazout pour n’en citer que quelques-uns.

Jusqu’à quand cette situation va-t-elle durer? Pour mesurer l’inflation, l'Office fédéral de la statistique enregistre l’indice national des prix à la consommation (lire encadré ci-dessous). Il montre dans quelle mesure les prix des biens de consommation évoluent. Au cours des deux derniers mois, ils ont baissé, mais seulement pour un nombre très limité de produits.

Le danger de l’inflation Les chiffres de l’inflation se basent sur un panier de produits, les variations de prix de l’électricité et de l’énergie ayant un poids plus important que celles du sucre et des timbres. Si les prix augmentent, les consommateurs en ont moins pour leur argent. Ils exigent alors des salaires plus élevés pour pouvoir maintenir leur niveau de vie. Pour les payer, les entreprises augmentent leurs prix. C’est ainsi que se crée un cercle vicieux.

Essence, melon et raisins à la baisse

Les derniers chiffres de septembre montrent que l’inflation est en légère baisse sur le prix des transports. L’utilisation et l’entretien des voitures, des motos et des vélos ont coûté 2,4% de moins qu’en août, alors que leur prix avait déjà baissé de 3,8% le mois précédent. Les chiffres sont également à la baisse pour les carburants: en septembre, le diesel était 2,2% moins cher qu’en août et l’essence 6,1%. Le mois d’avant, les prix avaient déjà baissé de 1,7% pour le diesel et de 3,9% pour l’essence par rapport à juillet.

Voici comment le prix des transports a évolué depuis le début de l’année. Le taux d’inflation est certes plus élevé que le renchérissement moyen (en rouge) en Suisse; mais depuis fin juin, il recule à nouveau. Index des prix à la consommation

L’inflation des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées s’est légèrement ralentie en septembre par rapport au mois précédent. Le changement est important pour le melon et le raisin qui étaient en pleine saison. Leur prix a baissé de 15,3% en septembre par rapport au mois précédent, et de 6,7% en août. Les jus de fruits et les légumes coûtent eux aussi moins cher: en septembre, ils ont baissé en moyenne de 3,4% par rapport à août, et de 1,2% en août par rapport à juillet.

Les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées sont redevenus un peu moins chers en septembre par rapport au mois précédent. Leur renchérissement reste toutefois largement supérieur à la moyenne des prix (rouge). Index des prix à la consommation

Voyager en basse saison

La para-hôtellerie est également devenue moins chère: elle a baissé en septembre de 12,9%, et de 3,9% en août. Les personnes qui visitent la Suisse en basse saison ont donc profité de tarifs plus bas pour les appartements de vacances et les campings. Avec la fin de l’été, les prix des vols sont eux aussi repartis à la baisse: en septembre, ils ont diminué de 10,5% par rapport au mois précédent, et de 8,5% en août. Les prix des voyages tout compris à l’étranger ont également baissé - de 2,9% en septembre et de 5,1% en août.

L’inflation dans les restaurants et les hôtels est à nouveau en baisse en Suisse depuis fin juillet. Il se situe en dessous du renchérissement moyen (rouge) en Suisse, en lien avec la fin de la haute saison estivale. Index des prix à la consommation