BENTLEY FLYING SPUR HYBRID – La preuve que luxe peut rimer avec économie

Qui a dit que luxe et économie étaient incompatibles? Dans le domaine de l’automobile, cela prend au contraire tout son sens, vu que les voitures électriques permettent d’économiser à la fois des ressources, du CO₂ et de l’argent. Et grâce aux moteurs extrêmement silencieux, elles offrent une expérience de conduite nettement plus luxueuse. Car le silence est un luxe.

Si les constructeurs automobiles haut de gamme ont longtemps rechigné à se lancer dans la mobilité électrique, celle-ci a tout de même fini par s’imposer dans ce segment, Mercedes ouvrant la voie avec son EQS, suivie prochainement par Rolls-Royce, Cadillac, BMW et Range Rover. Même Bentley compte se convertir au tout électrique, même si les Britanniques se laissent encore un peu de temps. En effet, le premier modèle électrique de la marque n’est prévu que pour 2025. Ceci dit, à partir de 2030, le constructeur de Crewe compte ne produire plus que des modèles électriques. En guise de transition, Bentley lance la Flying Spur Hybrid, le deuxième modèle de véhicule hybride rechargeable (VHR) de la marque de prestige après le Bentayga.

Une autonomie en 100% électrique de 40 kilomètres

Bentley ne s’est pas contenté de reprendre le groupe motopropulseur du Bentayga Hybrid, mais a relevé le tout d’un cran. Un V6 2,9 litres biturbo et un moteur électrique de 100 kW développent, à eux deux, une puissance de 400 kW (544 ch), soit près de 100 ch de plus que le Bentayga. L’hybride affiche ainsi des performances qui se rapprochent de celles de la version V8 de 550 ch, effectuant, par ailleurs, un sprint de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes, soit 0,2 seconde de plus. En contrepartie, le véhicule hybride rechargeable réalise un bien meilleur score en termes de consommation: le constructeur annonce en effet une valeur de consommation WLTP de 3,5 l/100 km (en attente d’homologation) contre 12,7 l/100 km pour le V8.

La Flying Spur Hybrid a une autonomie de plus de 40 kilomètres. Dans des conditions optimales, il est possible de recharger à bloc la batterie en deux heures et demie. Bentley Rien n’a été modifié au niveau de la configuration classique du cockpit, pas même l’écran d’infodivertissement rétractable. Bentley En termes de confort et de plaisir de conduite, l’hybride n’a rien à envier aux autres variantes. Il est à la hauteur de ce qu’on est en droit d’attendre dans ce segment. Bentley

En termes de confort et de plaisir de conduite, la Flying Spur Hybrid n’a rien à envier aux autres variantes. Le confort, le raffinement et l’équilibre sont à la hauteur de ce qu’on est en droit d’attendre dans ce segment de prix. De plus, en mode 100% électrique, elle est quasi silencieuse, ce qui décuple le plaisir de conduite. La batterie de 14,1 kWh permet une autonomie de 40 kilomètres, une valeur que nous avons même dépassée sur les routes vallonnées autour de Malibu.