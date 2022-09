Vaud : La prévention du surpoids chez les enfants doit être mieux coordonnée

La Cour des comptes a étudié la stratégie cantonale de promotion de la santé liée à la question de l’obésité infantile. Elle estime que des objectifs chiffrés doivent être transmis aux différents acteurs, lesquels doivent mieux collaborer entre eux.

La stratégie vaudoise pour lutter contre le surpoids des enfants doit être renforcée, estime la Cour des comptes. Getty Images/iStockphoto

Alors que, en Suisse, un enfant sur six souffre de surpoids, trop peu de moyens sont consacrés à la prévention en la matière. En 2019, seuls 2,2% des 82,5 milliards de francs représentant les coûts de la santé ont été investis dans ce domaine, alors même que les charges liées aux problèmes de surpoids et d’obésité ont triplé entre 2002 et 2012 pour atteindre 7,9 milliards de francs, selon une étude de l’Office fédéral de la santé publique.

La Cour des comptes de l’Etat de Vaud s’est donc penchée sur la stratégie cantonale permettant de prévenir le surpoids et l’obésité chez les enfants et les jeunes, par le biais de la promotion d’une alimentation équilibrée et de la pratique d’une activité physique. Après avoir étudié minutieusement les actions menées par les différents acteurs, publics et subventionnés, elle a établi un rapport pointant certaines lacunes et propose des axes d’amélioration, notamment sur la coordination des activités déployées et la récolte de données permettant de mieux identifier les besoins en fonction des inégalités sociales, ou territoriales.

Définir des objectifs et les évaluer

Déterminer des objectifs, les chiffrer et se donner les moyens d’évaluer les résultats grâce à un concept de récolte et d’analyse des données sur les enfants et les jeunes, font partie des demandes formulées par la Cour des comptes, auprès de la Direction générale de la Santé (DGS), tout comme le chiffrage régulier des dépenses consacrées à la promotion de la santé. Elle préconise aussi de formaliser la collaboration entre Unisanté et l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD) afin d’éviter de consacrer des ressources aux mêmes activités, comme cela arrive parfois, et de s’assurer que les bénéficiaires sont bien ceux qui en ont le plus besoin.

Toutes les recommandations ont été acceptées par leurs destinataires, au moins partiellement, sauf une, dans l’attente d’une évaluation externe qui s’est déroulée en parallèle de l’audit de la Cour des comptes et dont les résultats sont attendus l’an prochain.

