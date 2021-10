Suisse : La prévention du VIH présente encore des lacunes

En Suisse, le potentiel du traitement préventif n’est pas assez exploité. Une étude menée par l’Université de Zurich dévoile notamment des inégalités d’accès au médicament PrEP.

L’Université de Zurich (UZH) a dévoilé mercredi dans un communiqué de presse une première évaluation de l’étude SwissPrEPared , menée par des experts du VIH et de la prévention de la santé en Suisse. Les données, recueillies entre avril 2019 et janvier 2020, montrent que le potentiel de la Prophylaxie préexposition (PrEP), un médicament efficace pour prévenir les infections au VIH, n’est pas suffisamment exploité en Suisse.

D’une part, le médicament est trop cher pour beaucoup. Et d’autre part, certains groupes à risque sont sous-représentés dans l’étude, notamment les jeunes et les personnes qui ne bénéficient pas d’un haut niveau d’éducation. En effet, l’âge moyen des utilisateurs de la PrEP est de 40 ans, et 95% d’entre eux sont des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. De plus, 47% des utilisateurs possèdent un diplôme universitaire.