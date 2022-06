Suisse : La prévision de croissance est revue à la baisse pour 2022

L’économie suisse va être impactée économiquement par la guerre en Ukraine, avec une prévision de croissance revue à la baisse.

En Suisse, les prévisions d’inflation ont été sensiblement remontées pour 2022 et 2023.

Le ministère suisse de l’économie a de nouveau abaissé sa prévision de croissance pour 2022, la réduisant à 2,6%, contre 2,8% attendu auparavant face aux inquiétudes sur les répercussions de la guerre en Ukraine et de la politique zéro Covid en Chine. En tenant compte des événements sportifs, la croissance de l’économie suisse devrait atteindre 2,8%, selon le groupe d’experts de la Confédération, qui est chargé d’établir des prévisions pour le ministère de l’Economie.

Prévisions d’inflation en hausse

«L’économie suisse a bien commencé l’année, mais les perspectives concernant le contexte international se sont obscurcies», a expliqué le ministère de l’Economie, dans le communiqué, alors que la guerre en Ukraine et l’évolution en Chine présentent «des risques pour la conjoncture mondiale». Les prix des produits venant d’Ukraine et de Russie, tels que l’énergie, certaines denrées alimentaires et aliments pour animaux ont fortement augmenté sur les marchés mondiaux, depuis le début du conflit.