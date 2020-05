La prévoyance touchée par le Covid-19

Rédiger un nouveau commentaire

Euh...le taux de conversion n'est pas un rendement sur notre épargne, mais une rente basée sur celle-ci. Ils ne veulent quand même pas aligner le taux de conversion sur les intérêts bancaires ? Car dans ce cas, nous ne reverrons jamais notre épargne. On se moque de nous !

L'ours Maturin 12.05.2020 à 10:29

Avec le nombre de décès, la balance restera en faveur des assurances et des banques... Et à lire que c'est pas trop grave puisque c'est juste une baisse de rente... Avec encore moins d'argent, comment garder un toit sur la tête et remplir le frigo ? C'est épatant de voir le nombre d'intelligents qui peuple notre pays... Mais pourquoi ces gens ne se sont pas présentés aux élections ? Ct'équipe !!!