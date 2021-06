Genève - La Pride court en attendant la Marche des fiertés

Revendications d’actualité

Cette année, la manifestation romande a une nouvelle ambition. «Nous voulons mettre en avant les minorités des minorités, à savoir les personnes trans, intersexuées et racisées», a confié jeudi Xavier Lavatelli, coprésident de l’association Geneva Pride. L’objectif reste néanmoins toujours le même «obtenir l’égalité en droit et en fait».

D’autres revendications seront exprimées samedi 26 juin, lors d’un rassemblement politique, militant et associatif, à la place des Nations, durant l’après-midi. Deux thématiques, sur lesquelles le peuple est prochainement amené à voter, seront discutées. «Le Oui et le Non. Le Oui au mariage civil pour toutes et tous et le Non pour soutenir l’introduction de la notion de consentement dans la définition du viol», a précisé Yolanda Martinez, responsable des relations associatives.