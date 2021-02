La Geneva Pride va renaître de ses cendres. La manifestation, qui a lieu chaque année à Zurich et dans une ville romande de manière itinérante, avait été annulée à Genève en 2020 en raison du contexte sanitaire. Les organisateurs de cet événement phare de la communauté LGBTIQ+ ont annoncé ce jeudi qu’il se déroulera, à nouveau à Genève, en septembre 2021. Cette Marche des Fiertés s’intégrera à un Week-End des Fiertés, prévu du 9 au 12 septembre. Par ailleurs, un premier événement sera organisé le 26 juin sur la place des Nations. Ses modalités, qui dépendront de l’évolution de l’épidémie de covid-19, restent à définir.

Vu la situation et soucieux d’assurer «un niveau de sécurité maximal», les organisateurs ont lancé un sondage via leur site internet. Ils désirent que les personnes intéressées puissent exprimer leurs souhaits et préoccupations quant au contour de la prochaine Marche des Fiertés, dont l’édition 2019 avait réuni 35’000 participants à Genève.