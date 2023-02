Marche des fiertés LGBTQIA+ : La Pride revient à Genève… sans les multinationales

Deux ans après la dernière Pride dans les rues de Genève, la marche des fiertés revient dans la ville du bout du lac du 6 au 10 juin, a annoncé l’association Geneva Pride, mardi. La manifestation clamera haut et fort ses revendications concernant «des droits fondamentaux que nous devons toujours et encore réclamer», soit notamment la pénalisation des thérapies de conversion et de la transphobie, ainsi que la lutte contre la haine «de plus en plus décomplexée, assumée et régulièrement violente» à l’égard des personnes LGBTQIA+.