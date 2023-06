Assurance maladie: La prime des frontaliers va bondir pour réduire celle des Genevois

La réforme pourrait soulager (un peu) les Genevois et les Bâlois.

Les frontaliers devront payer

Derrière ce jargon obscur, un système de calcul qui empêche les assureurs maladie de chercher des clients en bonne santé dans le but de réduire les frais médicaux à prendre en charge. On appelle ça la «compensation des risques». Les assurances «qui comptent peu d’assurés présentant un risque élevé de maladie paient des redevances servant à dédommager celles confrontées à des risques importants», explique le Conseil fédéral.

Sauf que les frontaliers qui travaillent en Suisse, qui y paient leur assurance maladie mais qui vivent à l’étranger ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Or, ils sont en «meilleure santé» que la moyenne des assurés en Suisse, car il s’agit principalement d’actifs et leur moyenne d’âge (38 ans) est inférieure à celle des assurés en Suisse (54 ans).

Moins quatorze francs à Genève mais… +129 francs en France

Les assurances qui assurent ces frontaliers devront donc payer plus pour la «compensation des risques». «Ces versements supplémentaires profiteront aux assurés des cantons dans lesquels les frontaliers travaillent», note le Conseil fédéral, qui a fait ses estimations. «Le présent projet fera baisser les primes moyennes de l’assurance de base dans les cantons de Bâle-Ville et de Genève respectivement d’environ 13 francs (-2,1%) et 14 francs (- 2,3%) par mois», écrit-il.