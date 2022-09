Assurance maladie: La prime moyenne va augmenter de 6,6%

Les tarifs vont augmenter dans tous les cantons (image prétexte) 20Min/Carole Alkabes

C’est confirmé: les primes maladies vont bel et bien prendre l’ascenseur en 2023. La prime moyenne s’élèvera à 334,70 francs, soit une hausse de 6,6% par rapport à 2022, a annoncé mardi le Conseil fédéral. Toutes catégories confondues, cela représente une hausse de 20,70 francs par mois, soit près de 250 francs de plus par année. Une famille de quatre personnes devra donc débourser près de 1000 francs de plus par année pour payer ses primes.

Les primes moyennes des adultes (397,20 francs) et des jeunes adultes (279,90 francs) sont elles en augmentation de respectivement 6,6% et 6,3% par rapport à cette année. La prime des enfants augmentera de 5,5% pour atteindre 105 francs.

Les tarifs vont augmenter dans tous les cantons. En Suisse romande, c’est le canton de Neuchâtel qui subit la plus forte hausse moyenne des primes (+9,5%). C’est aussi la plus forte augmentation du pays avec le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures (9,3%) et le Tessin (9,2%). Le Jura enregistre lui une hausse de 7,9% tandis que Fribourg 7,3%. Vaud (6,1%), Berne (6,4%) et le Valais (6,1%) sont dans la moyenne suisse. En revanche, Genève est relativement épargné avec une hausse de 4,7% seulement.

1 / 5 La hausse est la plus forte dans le canton de Neuchâtel. Il enregistre aussi la palme au niveau suisse. Primes moyennes dans les cantons, toutes les catégories d’âge confondues. Primes moyennes pour les adultes. Les primes restent les plus chères à Genève, devant Neuchâtel et Vaud.

Pandémie en cause

«Les prime reflètent les coûts de la santé», rappelle le gouvernement dans son communiqué. La forte hausse de cette année s’explique principalement par la pandémie de Covid-19, qui a fortement impacté le système de santé, explique-t-il.

«La pandémie a généré des coûts directs, comme les traitements des patients hospitalisés ou la vaccination, mais aussi des coûts indirects, découlant par exemple d’interventions médicales reportées (effet de rattrapage), qui ont fortement augmenté dès le deuxième semestre de 2021», précisent les services d’Alain Berset. Les coûts de la santé ont par ailleurs continué d’augmenter au cours du premier semestre 2022.

Rattrapage indispensable

Le Conseil fédéral explique encore que les primes sont calculées à l’avance via des estimations. Or la pandémie a rendu cet exercice particulièrement difficile. «Il apparaît maintenant que les primes payées durant les années 2021 et 2022 se sont révélées insuffisantes pour couvrir les coûts. Conformément à la loi, un rattrapage est indispensable en 2023», écrit-il.

Les réserves des assureurs ont permis d’atténuer une partie de la hausse des primes, souligne toutefois le Conseil fédéral. Mais leur marge de manœuvre s’est révélée plus limitée cette année. «Les pertes enregistrées sur les marchés financiers, en raison de la guerre en Ukraine et de la hausse des taux d’intérêt, ainsi que la hausse des coûts ont en effet réduit le niveau des réserves et affecté le niveau de solvabilité des assurances», précise-t-il.

