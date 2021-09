Royaume-Uni : La princesse Beatrice, petite-fille d’Elizabeth II, accouche d’une fille

Le «royal baby», dont le prénom n’a pas été révélé, est né samedi à Londres, a annoncé lundi le palais de Buckingham. Il s’agit du douzième arrière-petit-enfant de la souveraine britannique.

La princesse Beatrice et son mari Edoardo Mozzi ont accueilli samedi à Londres leur premier enfant, une petite fille, a annoncé lundi le palais de Buckingham.

Beatrice, 33 ans, et son mari, 37 ans, «sont ravis d’annoncer l’arrivée en toute sécurité de leur fille, le samedi 18 septembre 2021 à 23 h 42 à l’hôpital de Chelsea and Westminster, à Londres», a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué, précisant que la mère et l’enfant se portaient «bien».