Angleterre

La princesse Beatrice s’est mariée en secret

La fille aînée du prince Andrew a dit «oui» à Edoardo Mapelli Mozzi au cours d’une cérémonie à laquelle a assisté Elisabeth II.

Ils avaient prévu une grande cérémonie avec 150 invités le 29 mai 2020, mais avaient dû se résoudre à l’annuler à cause de la pandémie de Covid-19. Alors qu’on pensait qu’ils avaient simplement décidé de repousser leur mariage à des jours meilleurs, la princesse Beatrice, 31 ans, et son fiancé Edoardo Mapelli Mozzi, 37 ans, se sont dit «oui» aujourd’hui (17 juillet), a appris le «Sun» .

Selon les informations du tabloïd, la fille aînée du prince Andrew et l’homme d’affaires britannique se sont mariés en présence d’une vingtaine de personnes, dont la reine Elisabeth, dans la Royal Chapel of All Saints, à Windsor. Un des amis des mariés a confié au «Sun» qu’ils voulaient que la cérémonie se déroule avant la fin du mois et le départ de la grand-mère de Beatrice pour ses vacances d’été à Balmoral.