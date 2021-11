La princesse Charlene de Monaco a frôlé la mort

Monaco : La princesse Charlene a frôlé la mort

D’après les informations de Page Six, l’épouse du prince Albert a failli mourir et ne se nourrit désormais qu’à l’aide d’une paille.

Revenue à Monaco après plusieurs mois en Afrique du Sud , la princesse Charlene est actuellement soignée en dehors de la Principauté pour une «grande fatigue». Selon la rumeur, la maman de Gabriella et Jacques séjournerait dans une clinique privée zurichoise. Cependant, il semblerait que l’état de santé de Charlène soit plus préoccupant que ce que ne le laisse croire son époux, le prince Albert.

D’après les sources de Page Six, la Sud-Africaine de 43 ans aurait même failli mourir dans son pays d’origine après avoir subi plusieurs interventions chirurgicales de la zone ORL et perdu énormément de poids. La Principauté minimiserait ses ennuis de santé, assurent ces personnes. Il semblerait même que Charlène ne puisse plus avaler d’aliment solides depuis six mois et doive se nourrir uniquement avec une paille. «Elle a perdu la moitié de son poids», a même confié un de ses proches.