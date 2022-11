Kim Jong Un : La «princesse» de Pyongyang dans les traces de son père

Le dirigeant nord-coréen est apparu pour la première fois aux côtés de sa fille vendredi, confirmant une fois de plus la vision dynastique qu’il entretient pour son pays.

Les Kim, quatrième génération. Pour la première fois, Kim Jong Un est apparu en public avec sa fille. Il s’agit d’un fait extrêmement rare. L’agence officielle d’État KCNA n’avait jusque-là jamais mentionné les enfants du président. Le régime nord-coréen n’a même jamais confirmé l’existence d’une famille du dirigeant. Mais samedi, pour la première fois, KCNA a annoncé que Kim s’était rendu la veille au lancement de son dernier missile balistique intercontinental accompagné de sa «femme et (de sa) fille bien-aimées». Aucune précision d’âge n’a été donnée.

Sur les photos, le dirigeant apparaît souriant, tenant la main d’une jeune fille vêtue d’une doudoune blanche et de chaussures rouges, tous deux marchant devant un gigantesque missile blanc et noir.

Kim Jong Un a épousé Ri Sol Ju en 2009, selon les renseignements sud-coréens. Elle a donné naissance à leur premier enfant l’année suivante, le deuxième et le troisième sont nés en 2013 et en 2017, a indiqué la même source, sans préciser le sexe de ces enfants. L’une des seules confirmations de l’existence d’enfants du dirigeant provient curieusement d’une visite de l’ex-star de la NBA Dennis Rodman, qui s’est rendu en Corée du Nord en 2013. Il a affirmé avoir lors de cette visite rencontré une fille de Kim, Ju Ae. Le leader nord-coréen est «un bon père», avait déclaré Rodman à l’époque.

Identité dévoilée

Le père de Kim Jong Un, Kim Jong Il, l’avait choisi pour être son successeur parmi ses enfants parce qu’il lui ressemblait le plus en termes de personnalité et de tempérament. «Kim Jong Un pourrait vouloir faire de même avec cette fille en particulier. Peut-être a-t-elle les qualités que Kim pense être les siennes», analyse-t-il.

Prochaine génération

Présenter la jeune fille de Kim au public à ce moment précis n’est donc pas anodin. C’est un message au monde pour dire que le régime nord-coréen n’est pas prêt à disparaître, expose l’analyste Soo Kim. «D’une certaine manière, il s’agit d’une photo symbolique de Kim transmettant le sceptre du pouvoir à la génération suivante», dit-elle. Les photos suggèrent également «un certain degré de proximité et de confort entre Kim et sa fille», ajoute Soo Kim, ce qui selon elle pourrait indiquer qu’elle est préparée pour prendre le relais après son père.