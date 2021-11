santé mentale - La princesse des Pays-Bas voit un psy

Amalia, a î née des trois filles du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima , est l’h éritière du trône des Pays-Bas . Alors que les familles régnantes cultivent généralement le secret, la future souveraine a décidé de parler publiquement d’un problème intime: l’anxiété dont elle souffre.

Aux Pays-Bas, la tradition veut que les membres de la famille royale publient une biographie pour leurs 18 ans. À quelques jours de son anniversaire – elle fêtera sa majorité le 7 décembre –, la princesse Amalia se livre sur sa santé mentale . Une première! L’ écrivaine et comédienne Claudia de Breij a été désignée pour écrire la vie de la jeune femme. Selon le palais royal, ces publications permettent au peuple de mieux connaître un futur monarque ainsi que ceux qui composent l’ordre de succession au trône.

Évacuer le stress

Sorti mardi passé, le livre aborde plus précisément la question de l’anxiété dont souffre l’aristocrate: «Je ne pense pas que ce soit tabou. Et ce n’est pas un problème de le dire au public».

Elle explique q ue ses parents l ui ont fait consulter un p édop sychologue quand elle était toute jeune parce qu ’ ils s ’ inquiétaient . Aujourd’hui encore , elle voit un thérapeute : «Parfois, tout devient trop pour moi, l’école, les amis… Si j’en ressens le besoin, je prends rendez-vous. J’évacue le stress et je me sens prête pour un nouveau mois».

La princesse Amalia (à dr.) avec sa sœur, la princesse Ariane, et son père, le roi Willem-Alexander.

«Je pense qu ’ il est tout à fait normal de parler à un professionnel de temps en temps, surtout après ce qui est arrivé à ma tante. Tout le monde parle d ’alimentation saine et de sport. Et c ’ est important. Mais préserver sa santé mentale , ça l’est aussi. Vous ne pouvez pas avoir l’un sans l ’ autre.» Amalia évoque ainsi un triste souvenir: la sœur de sa mère , Inès Zorreguieta, s’est suicidée en 2018, après une longue dépression.