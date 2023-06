Eugenie d'York est devenue maman pour la deuxième fois

La famille royale britannique s’agrandit. Lundi 5 juin 2023, la princesse Eugenie a indiqué sur Instagram qu’elle avait mis au monde son deuxième enfant. «Jack (ndlr: Brooksbank, son époux) et moi voulions vous annoncer la naissance de notre petit garçon, Ernest George Ronnie Brooksbank le 30 mai 2023. Il port le nom de son arrière-arrière-arrière-grand-père George, de son grand-papa George et de mon grand-papa Ronald», a écrit la Britannique qui s’est mariée en octobre 2018 .

Eugenie d’York, 33 ans, a accompagné son message de deux clichés: l’un montrant le petit Ernest et l’autre le bébé avec son grand frère, August, âgé de 2 ans. Après avoir vécu à Frogmore Cottage, la maison dans laquelle habitait le prince Harry, avant de s’installer en Californie, Eugenie, Jack et leurs enfants résident désormais entre Londres et le Portugal, où travaille l’époux de la princesse.