Lanceuse de tendance: La princesse Kate a changé de couleur de cheveux

La princesse Kate est d’une fiabilité à tout épreuve: elle ne crée jamais de scandales, fait l’unanimité avec son style et sait ce qui lui plaît. Dernièrement, elle a effectué une visite à Leeds, où elle a présenté sa dernière campagne de charité. Rien d’inhabituel, me direz-vous? Peut-être, sauf que Kate n’avait plus la même tête. En effet, la princesse a désormais une nouvelle couleur de cheveux.

Kate a adopté la couleur tendance cette saison

Évidemment, l’épouse du prince William n’est pas devenue blonde platine du jour au lendemain et n’arbore pas non plus subitement une crinière rousse. Au sein de la famille royale, les changements demeurent subtils. Mais entre la nouvelle couleur de cheveux de la princesse et le châtain moyen d’avant, il y a tout de même quelques nuances d’écart. Le châtain foncé profond et ultralumineux – autrement dit chocolat – est d’ailleurs l’une des couleurs tendance cette saison.