La princesse Kate porte une jupe Zara à 23 francs

Mariage entre luxe et fast fashion

Selon le blog de mode Royalfashionpolice, la jupe midi en pied-de-poule est vraiment une aubaine. Issue d'une collection Zara de la saison dernière, elle ne coûterait que l'équivalent de 23 francs. De quoi réjouir les internautes. Dans les commentaires, on peut notamment lire: «J’ai exactement la même jupe!»

Lors de sa visite dans le sud-ouest du Royaume-Uni, la princesse Kate est apparue vêtue d’une tenue en noir et blanc.

Kate avait accessoirisé sa tenue avec un sac Mulberry, l'une des marques préférées. Des bottes noires de la marque italienne Gianvito Rossi, un manteau blanc et un pull à col roulé blanc complétaient le look.

Un hommage à Diana?

Le manteau rouge rappelle une veste similaire que portait la princesse Diana en 1990, à l’occasion du baptême de la princesse Eugénie. Ce qui est frappant, c'est qu'à l'époque, Diana portait également une jupe au motif pied-de-poule, mais en noir et blanc.

Le look de Kate rappelle la tenue signée Moschino que la princesse Diana portait en 1990.

Le dernier look de Kate serait-il une fois de plus inspiré de la garde-robe de Diana? Non seulement la jupe semble être un clin d'œil à Diana, mais les deux femmes semblent avoir un goût commun pour les gants noirs.