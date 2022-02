Dubaï/Paris : La princesse Latifa assure qu’elle «va bien», un an après son appel à l’aide

La fille du souverain de Dubaï, qui clamait être retenue en otage en février 2021 dans des inquiétantes vidéos, a rencontré la Haute Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU à Paris.

Les services de madame Bachelet n’ont pas répondu dans l’immédiat s’ils estimaient que la princesse était sincère et pouvait s’exprimer librement.

La rencontre avec Michelle Bachelet a eu lieu dans la capitale française, à une date non précisée dans le tweet, «à la demande» de la princesse, qui avait défrayé la chronique il y a un an après avoir dit être retenue en «otage» et craindre pour sa vie dans des vidéos diffusées mi-février 2021 par des médias britanniques.