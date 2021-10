Philippines : La principale opposante de Duterte candidate à la présidentielle

Actuelle vice-présidente des Philippines, Leni Robredo a annoncé sa candidature à la présidentielle 2022. Plus de 40 candidats se sont déclarés.

La vice-présidente des Philippines, Leni Robredo, grande rivale du président Rodrigo Duterte et critique de sa guerre meurtrière contre la drogue, s’est déclarée jeudi candidate à la présidence du pays, rejoignant les rangs déjà bien garnis des prétendants. «Je vais me battre, nous allons nous battre», a lancé cette femme de 56 ans. «Nous allons vaincre le style archaïque et pourri de la politique».