Football - La prise de pouvoir des jeunes Xamaxiens continue

Le Neuchâtelois Karim Gazzetta (à g.) face à Roberto Alves, vendredi sur la pelouse synthétique de la Maladière. Urs Lindt/freshfocus

Raphaël Nuzzolo aurait pu sortir. La seconde mi-temps était déjà bien entamée et le numéro 14 xamaxien semblait accuser le coup. Si bien que quand Henri Koide s’est présenté devant le quatrième arbitre, on aurait pu imaginer Andrea Binotto rappeler «Nuzz» sur le banc. Il lui a préféré Franck Surdez. En dix minutes après cet épisode, le buteur maison offrait le centre du 1-0 à Yoan Epitaux, qui trouvait le moyen de trop croiser sa tête. Puis concoctait une merveille d’enchaînement contrôle dans la course-frappe, le genre de mouvement qu’aucun des 21 autres joueurs sur le terrain n’aurait pu inventer. Le tir, lui, frôlait le poteau. Il semblait écrit que personne ne devait marquer vendredi soir à la Maladière.

À l’exception de deux ou trois oublis, Neuchâtel Xamax a plutôt bien géré la venue d’un des plus sûrs candidats à la montée: Winterthour. Sans non plus donner un relief impressionnant à la rencontre. Le fait est que les Rouge et Noir peuvent désormais faire valoir une excuse très légitime quand tout ne fonctionne pas à la perfection. Il y a de la place pour leurs jeunes en Challenge League, ce n’est plus qu’un discours sans résultats.

Un nouvelle politique qui ouvre la porte aux jeunes

Karim Gazzetta ayant vécu une partie bien compliquée, le milieu neuchâtelois a principalement été tenu par Fabio Saiz (20 ans) et Nikolai Maurer (18). Le second doit surtout sa place dans l’équipe depuis trois matches aux nombreuses blessures qui rongent les rangs xamaxiens. Reste que la nouvelle politique du club lui a ouvert une porte qui serait restée fermée il y a encore quelques mois. Fabio Saiz? Il va falloir accepter que ce jeune homme-là fait désormais partie des murs à part entière. Ce n’est plus Xamax qui lui rend service qui l’alignant, mais bien lui qui fait le bonheur de son club en régalant à mi-terrain.

En fait, NE Xamax a débuté la rencontre avec cinq joueurs de moins de 21 ans. Parce que les circonstances l’y poussent, mais aussi parce que le principal intérêt de son printemps réside dans la progression de ses espoirs. «Vous allez rigoler, mais avec ce match nul, on a définitivement obtenu notre maintien. Ça peut paraître anecdotique, mais quand on a vécu notre saison dernière, ça ne l’est pas», a d’ailleurs glissé Andrea Binotto.

Une atmosphère positive

Les résultats aident assurément, mais une atmosphère positive semble entourer la prise de pouvoir de la relève. Un 0-0 comme celui-ci aurait sans doute laissé un arrière goût d’inachevé en début de saison. À présent, les regards sont portés sur la performance de nouveaux visages auxquels s’identifier. «Je suis vraiment fier d’eux. C’est une base sur laquelle on veut s’appuyer pour la suite. Si on imagine ajouter quelques renforts l’été prochain, quelque chose de très intéressant peut prendre forme», lâchait encore l’entraîneur xamaxien.

Comme une projection dans le futur. Un luxe que NE Xamax ne s’était pas offert depuis longtemps.