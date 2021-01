On connaît désormais les causes du crash d’avion ayant coûté la vie à vingt personnes, le 4 août 2018, dans les Alpes grisonnes. Ce jour-là, un Junker Ju-52 s’était écrasé au Piz Segnas. Plus de deux ans après les faits, le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) vient désormais de publier son rapport final. Selon lui, l’accident est dû au fait qu'après avoir perdu le contrôle de l'avion, il n'y avait pas assez d'espace pour le redresser. Raison pour laquelle il est entré en collision avec le terrain.