Affaire Narumi : La prison à vie a été requise à l’encontre de Nicolas Zepeda

Au terme du procès, l’avocat général a réclamé lundi à Besançon, en France, la réclusion à perpétuité pour l’accusé, jugé pour l’assassinat d’une étudiante japonaise de 21 ans en 2016.

«Je requiers que Nicolas Zepeda soit déclaré coupable de l’assassinat de Narumi Kurosaki et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité», a déclaré Étienne Manteaux. «Il a fait le choix délibéré de s’enferrer dans le déni» alors que «dans ce dossier, tout, absolument tout ramène à la responsabilité de Zepeda Nicolas, dans la mort de Narumi Kurosaki», a soutenu le représentant du Ministère public, revenant sur les nombreux éléments de l’enquête qui accablent l’accusé.

Des cris de terreur de femme qui résonnent au milieu de la nuit

Étienne Manteaux a tenté de démontrer aux jurés que Narumi Kurosaki était morte «entre 3 h 15 et 3 h 20» dans la nuit du 4 et 5 décembre 2016. Lors de cette nuit, des «cris stridents de femme» avaient été entendus par une dizaine d’étudiants «remplis d’effroi» dans la résidence universitaire où logeait la jeune femme. Après cette date, personne ne l’a plus revue vivante ni entendue.