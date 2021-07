Valais : La prison de Brigue à nouveau épinglée

La Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) recommande la fermeture de l’établissement. Elle ne juge pas suffisantes les mesures prises à la suite de ses recommandations.

Les locaux et les conditions de détention de la prison de Brigue (VS) ont cependant été validés par l’Office fédéral de la justice.

Après deux visites en 2019 et 2020, la Commission de prévention de la torture (CNPT) recommande la fermeture de la prison de Brigue (VS). Elle estime que l’établissement – qui accueille des hommes et des femmes en détention préventive – n’a pas mis en œuvre ses recommandations, relate «Le Nouvelliste».