Coronavirus à Genève : La prison de la Favra a été mise en quarantaine

Un détenu a été testé positif au covid le 16 novembre. Plus aucune entrée ne sera enregistrée jusqu’à vendredi.

La prison de la Favra, forte de vingt places dévolues à la détention administrative, a été placée en quarantaine, rapporte la «Tribune de Genève». Un homme incarcéré le 13 novembre a été testé positif trois jours plus tard. L’établissement n’accueillera plus de nouveaux prisonniers jusqu’au 27 novembre. Ceux qui s’y trouvaient déjà sont cantonnés dans leur étage. La promenade est effectuée en petits groupes, et les repas sont pris de la même façon. (jef)