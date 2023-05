Neuchâtel: La prison de la Promenade à La Tchaux fouillée complètement

De manière aléatoire, les établissements de détention sont fouillés à titre préventif. Jeudi entre 6 heures et 10 heures, à La Chaux-de-Fonds, à la prison de la Promenade, plus d’une cinquantaine d’intervenants du service pénitentiaire et de la police neuchâteloise ont été mobilisés, ainsi que quatre chiens et la brigade canine. Ce genre de fouille minutieuse est nécessaire pour permettre un contrôle simultané de secteurs entiers et garantir, à long terme, la sécurité du personnel et des personnes détenues, ainsi que le respect des lois et des règles de l’établissement.