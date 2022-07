Lucerne : La prison pour une dealeuse ayant vendu 3,8 kg de cocaïne

Des années durant, une femme a vendu de la cocaïne à Lucerne et dans les environs. La justice l’a condamnée à trois ans et cinq mois de réclusion.

Un commerce qui s’est développé

D’août 2014 et jusqu’à la fin de l’année, elle a vendu 200 g de mélange de cocaïne. Par la suite, elle a «régulièrement développé son trafic de coke jusqu’à atteindre une quantité de vente annuelle d’un kilo», comme le précise le jugement du tribunal publié vendredi. Dans la ville de Lucerne et ses environs, elle avait quatre à cinq clients réguliers. Mais elle vendait aussi la drogue dans des maisons closes et à «plusieurs consommateurs inconnus dans la rue et dans des bars.» Avec l’argent, la femme payait ses dettes et subvenait à ses besoins.