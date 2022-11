Nouvelle Toyota Prius: La Prius, plus audacieuse que jamais

On passe de la voiture économique aérodynamique à l’hybride dynamique! Dans sa cinquième génération, la Prius, pionnière hybride de Toyota, délaisse définitivement son côté trop lisse pour adopter un look sportif et élégant et faire preuve d’une puissance doublée. L'icône de la marque vient de célébrer sa première mondiale en simultané au Japon et à l'Auto Show de Los Angeles; elle devrait arriver en Suisse au printemps 2023, exclusivement avec une motorisation hybride rechargeable. Pour l’heure, les Japonais n’ont pas communiqué de prix.

Toute nouvelle

La Prius a toujours été aérodynamique, mais dans sa nouvelle mouture, c’est la première fois que la carrosserie, conçue pour réduire la traînée, a l’air aussi sympa. Elle repose sur la deuxième génération de la plateforme TNGA du groupe, ce qui permet d'obtenir une silhouette plus plate et un centre de gravité plus bas. Bien que la voiture ait perdu près de cinq centimètres en longueur pour atteindre 4,60 mètres, l'empattement a augmenté de la même valeur, ce qui confère à la quatre portes une allure plus campée sur la route. Conformément au nouveau style de design de la marque, on trouve à l'avant des phares très étroits, tandis que l'arrière est marqué par une bande lumineux.

L’arête de décollement à l’arrière est caractéristique de la Prius, mais la bande lumineuse est nouvelle. Toyota Le noir domine l’habitacle et le cockpit se fait plus numérique. Toyota Le toit solaire, en option, permet d’atteindre une autonomie annuelle de 1250 kilomètres. Toyota

Le noir domine l’habitacle. Derrière le volant se trouve un petit écran d’instrumentation et un deuxième, relativement petit par rapport aux normes actuelles, se situe au niveau de la console centrale. Boutons et interrupteurs ont été conservés pour la commande de la climatisation.