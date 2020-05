On pourrait devoir rester distants les uns des autres

Rédiger un nouveau commentaire

Méconnaissance de l'Humain 03.05.2020 à 17:14

Les experts font toujours pleins de théories et statistiques basés sur des chiffres et facteurs, sauf le facteur humain. Ils pensent sérieusement que les gens vont choisir pendant 3 ans entre être à proximité et faire des câlins à leurs proches ou prendre un minuscule risque de mourir ?!?